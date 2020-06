Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: 22-Jähriger in Schortens ohne Führerschein und mit entwendeten Kennzeichen unterwegs

Schortens (ots)

Am Sonntagmittag, 07.06.2020, kontrollierten Beamte gegen 12:30 Uhr in der Baustelle an der K294, Oldenburger Straße, einen Pkw-Fahrer, der trotz des Verkehrszeichens "Verbot der Durchfahrt" mit seinem Pkw in die Baustelle einfuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der aus Wilhelmshaven kommende 22-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Außerdem waren an dem von ihm genutzten Pkw Kennzeichen aus Wittmund angebracht waren, die im Jahr 2016 in Jever als entwendet gemeldet wurden. Der abgelaufene TÜV-Stempel des entwendeten Kennzeichens war mit einem gültigen Stempel überklebt worden. Die Beamten untersagten dem 22-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein, die Ermittlungen dauern an.

