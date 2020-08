Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Holtwick - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bocholt-Holtwick (ots)

Am Freitag kam es an der Kreuzung Lanwer/Hachstegge gegen 14.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Menschen verletzt wurden. Ein 53 Jahre alter Autofahrer aus Bocholt hatte die Straße Lanwer in Richtung Hoves Esch befahren und den Pkw eines 46-jährigen Bocholters übersehen, der die Hachstegge befahren hatte und für den 53-Jährigen von rechts kam. Die beiden Autofahrer wurden leicht verletzt. Zwei Beifahrerinnen des 46-Jährigen (beide 41 Jahre alt und in Bocholt wohnhaft) wurden ebenfalls verletzt. Eine der beiden Frauen wurde im Krankenhaus stationär aufgenommen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 27.000 Euro.

