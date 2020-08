Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Nachtragsmeldung: Brand im Bereich Stromberg

Isselburg (ots)

Im Isselburger Industriegebiet "Stromberg" ist es am Freitagabend zum Brand einer Lagerhalle gekommen. Gegen 18:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alamiert, eine Lagerhalle steht in Vollbrand. Dabei handelt es sich um eine Halle, in der Textilien gelagert werden. Die Feuerwehr ist aktuell immer noch mit einem Großaufgebot vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Löscharbeiten dauern vermutlich noch bis in den Vormittag hinein an. Die Polizei hat den Brandort weiträumig abgesperrt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Bei dem Brand entstand nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von ca. eine Million Euro, Personen wurden nicht verletzt. Messungen in der Umgebung haben ergeben, dass keine gefährlichen Stoffe freigesetzt wurden.

