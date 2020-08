Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Drogen im Rucksack

Kurze Flucht endet mit Festnahme

Legden (ots)

Festgenommen werden konnte am Donnerstag ein 19-Jähriger in Legden. Er war am Morgen mit einem Fahrrad entgegen der Fahrtrichtung auf dem Gehweg des Fliegenmarktes unterwegs. Einer Polizeikontrolle entzog sich der Gronauer zunächst, konnte aber schließlich festgenommen werden. Bei der Flucht warf er das Rad weg, sprang in einen Garten und kletterte auf ein Hüttendach. Zeugen brachten die Polizisten auf die richtige Spur. Den Grund für die Flucht fanden die Beamten schließlich in seinem Rucksack. Drogen in nicht geringer Menge hatte der Flüchtige bei sich. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

