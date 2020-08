Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht auf der Schwanenstraße

Bocholt (ots)

Am Freitag wurde zwischen 07.30 Uhr und 08.45 Uhr auf der Schwanenstraße ein grauer Opel Meriva angefahren. Der Opel stand auf dem Parkstreifen. Trotz des verursachten Sachschadens in einer Höhe von ca. 2.500 Euro hatte sich der Unfallverursacher entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden.

