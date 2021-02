Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Dreister Dieb im Drogeriemarkt

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Mann stahl, am Samstag, in einem Drogeriemarkt in der Kaiserstraße in Karlsruhe mehrfach Parfum. Aufmerksame Zeugen nahmen, gegen 14:10 Uhr, eine männliche Person wahr, die den Diebstahlsalarm auslöste und den Markt verließ. Daraufhin beobachteten sie, dass der Flüchtige die gestohlene Ware mehreren Passanten in der Fußgängerzone offensichtlich zum Kauf anbot. Außerdem wurde die Polizei parallel informiert. Bis zum Eintreffen der Polizei fuhr der Dieb in der Straßenbahn 1 in Richtung Ettlingen. Die eingeleitete Fahndung verlief negativ. Ermittlungen ergaben in der Folge, dass der Täter bereits am Vormittag und am Nachmittag den Drogeriemarkt betrat und mehrfach Parfum entwendete. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier- Markplatz unter 0721/666-3311 entgegen.

Matthias Göhrig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell