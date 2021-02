Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Ahnungsloser Sportler verursacht einen Einsatz auf dem Neckar

Am heutigen Dienstag, gegen 9.00 Uhr, löste ein Ruderer auf dem Neckar bei Mannheim einen Einsatz der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes aus. Eine Anruferin nahm den Ruderer wahr, der sich in diesem Moment von der Strömung treiben lies. Da dieser regungslos in seinem Boot saß, ging sie davon aus, dass sich der Mann in einer Notlage befand. Daraufhin verständigte sie über Notruf die Rettungskräfte. Die Wasserschutzpolizei traf den Ruderer in seinem Boot zwischen dem Collinisteg und der Friedrich-Ebert-Brücke an. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen Sportruderer, der sich zu Trainingszwecken zuerst von der Strömung treiben lies, um danach gegen diese anzurudern.

Die Anruferin handelte in diesem Fall völlig richtig. Auch wenn sich im ersten Moment nicht abschätzen lässt, ob es sich tatsächlich um eine lebensbedrohliche Situation handelt, ist es immer ratsam, die Polizei zu verständigen.

