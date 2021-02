Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wallstadt: Graffiti-Schmierereien - Schneller Fahndung- und Ermittlungserfolg; 25-Jährige Tatverdächtige ermittelt

Mannheim-Wallstadt (ots)

Nachdem am Wochenende zahlreiche Graffiti-Schmierereien in den Stadtteilen Wallstadt und Feudenheim festgestellt worden waren, gelang es der Polizei nach Zeugenhinweisen nun zeitnah eine 25-jährige Frau als Tatverdächtige zu ermitteln. Die Frau hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag zunächst in der Römerstraße im Stadtteil Wallstadt unter anderem 16 Wohnhäuser, eine Kirche, eine Schule, mehrere Fahrzeuge sowie wie weitere Einrichtungen mit roter Sprühfarbe beschmiert. Später hatte sie offenbar auch im Stadtteil Feudenheim weitere Häuser und Einrichtungen, dieses Mal in schwarzer Farbe, beschädigt. Sie verursachte insgesamt Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Bei den Schmierereien handelte es sich um Striche und meterlange Linien sowie unterschiedichste zusammenhanglose Worte.

Im Rahmen der Spurensuche des Polizeireviers Mannheim-Käfertal unter Einbeziehung der zentralen Kriminaltechnik bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg konnten in Tatortnähe zahlreiche Gegenstände erhoben werden, welche die Täterschaft der Frau belegen. Auch bei einer Durchsuchung ihrer Meldeadresse konnten zahlreiche objektive Beweismittel und Hinweise auf ihre Täterschaft erlangt werden. Die Ermittlungen dauern an.

