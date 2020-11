Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Unfallflucht auf dem Gelände eines Autohauses in Braunlage

GoslarGoslar (ots)

Braunlage: Am Montag (09.11.2020) kam es gegen 14:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht auf dem Kundenparkplatz eines hiesigen Autohauses. Hier touchierte ein weißer Transporter einen parkenden schwarzen Opel Corsa. Dies passierte offenbar, als der Transporter um den Corsa herumfuhr. Der entstandene Schaden an Stoßfänger und Kotflügel wird auf 1.500,00EUR geschätzt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, habe der Unfallverursacher seine Fahrt fortgesetzt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. (bm)

