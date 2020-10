Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall mit Straßenbahn

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Dürkheim (ots)

Am Donnerstag gegen 15 Uhr kam es in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim zu einem Unfall zwischen Straßenbahn und PKW. Der 27-jährige Citroën-Fahrer fuhr parallel, auf der links neben den Gleisen befindlichen Fahrbahn. Beim Einbiegen nach rechts in eine Einfahrt übersah dieser die Straßenbahn. Der Fahrer des PKW wurde leicht verletzt, benötigte aber keine medizinische Versorgung. Die Straßenbahn und der PKW wurden beschädigt, waren beide noch fahrbereit. Die Straßenbahninsassen hatten beim Eintreffen der Streife, die Örtlichkeit bereits verlassen. Laut der Bahnführerin wurde von diesen niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ



Weinstr. Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim@polizei.rlp.de



C. Sauerhöfer





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell