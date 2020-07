Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Drogenkontrolle - Kleinkraftradfahrer muss sich Blutprobe unterziehen

Herford (ots)

(um) Am gestrigen Mittwoch (22.07.), gegen halb acht abends, geriet ein 32 jähriger Herforder in eine Drogenkontrolle der Polizei, die am Mühlentrift in der Nordstraße erfolgte. Der Mann war mit seinen Kleinkraftrad unterwegs und zeigte Auffälligkeiten während der Kontrolle, die den Verdacht des Konsums von Drogen ergaben. Ein Richter ordnete daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an, die auf der Wache an der Hansastraße durch einen Arzt erfolgte. Das genaue Ergebnis der Fahrtüchtigkeit ergeht in den nächsten Tagen. Die Bekämpfung der Unfallursache Fahren unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen ist im Sicherheitsprogramm der Polizei Herford verankert. Im vergangenen Jahr kam es zu 140 Verkehrsunfällen unter dem Einfluss dieser berauschenden Mittel. Die Polizei wird ohne Ankündigung weitere Kontrollen dieser Art im Kreisgebiet durchführen.

