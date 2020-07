Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Werkzeug für Umbau gestohlen

Herford (ots)

(um) Am Dienstag (21.07.), abends, gegen 20:00 Uhr, bemerkte ein 50-Jähriger an seinem Haus an der Eimterstraße einen besonders schweren Fall des Diebstahls. Das Wohnhaus befindet sich in einem Umbau. Der Geschädigte hatte zuletzt am Sonntag das Haus betreten. Jetzt zeigte der Herforder den vor Ort eintreffenden Polizeibeamten den Diebstahl vieler Werkzeuge, die er bis dato immer im Haus belassen hatte. Die bislang unbekannten Täter waren durch ein Fenster im Erdgeschoß eingestiegen und stahlen eine Kettensäge der Marke Makita, einen Bosch Akkuschrauber, Sicherheitsschuhe und einen Hitachi Freischneider. Der Wert der Geräte beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell