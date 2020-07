Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Auf frischer Tat

Lahr (ots)

Mit einem Strafverfahren muss sich seit Donnerstagabend ein 44-Jähriger auseinandersetzen, weil er versucht haben soll, an einem Streifenwagen die Reifen zu zerstechen. Gegen 19 Uhr war eine Streife des Polizeireviers Lahr daran, auf einem Kundenparkplatz in der Schwarzwaldstraße eine Personenkontrolle durchzuführen. Beim Herantreten an eine Personengruppe entfernte sich der zunächst Unbekannte. Durch weitere Zeugen wurden die Beamten in der Folge darauf hingewiesen, dass sie eine Person an dem Polizeiauto niederkniete, mit einem Messer hantierte und sich im Anschluss entfernte. In der Saarstraße konnte der 44-Jährige im Anschluss vorläufig festgenommen werden. Das Messer führte er noch immer bei sich. An den Reifen des Streifenwagens entstand durch Einschnitt ein Schaden von rund 1.000 Euro. Wegen des Verdachts der Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

