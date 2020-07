Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bischweier - Spiegel gestreift und aus dem Staub gemacht, Zeugen gesucht

Bischweier (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag sind Beamte des Polizeireviers Gaggenau auf der Suche nach Zeugen. Die Lenkerin eines VW Golf Cabrio hatte ihren Wagen zwischen 13:30 Uhr und 15:30 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Bahnhofstraße abgestellt, als ein noch unbekannter Autofahrer den Spiegel des weißen Cabrio gestreift haben muss. Der so entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 entgegengenommen.

/ma

