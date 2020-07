Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Illegale Müllentsorgung, Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Gaggenau (ots)

Erneut wurde im Bereich Hummelberg, am Parkplatz Selbacher Weg, Müll (Farbeimer aus offenbaren Renovierungsarbeiten) illegal entsorgt. In zurückliegender Zeit wurde bereits in unmittelbarer Nähe im Wald eine größere Menge Bauschutt deponiert. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07225 9887-0 an das Polizeirevier Gaggenau erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell