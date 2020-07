Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Radfahrerin leicht verletzt

Achern (ots)

Eine leicht verletzte Radfahrerin und ein Gesamtschaden von rund 500 Euro waren nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen zu beklagen. Eine 35-jährige VW-Fahrerin war gegen 7.50 Uhr auf dem Eichelsbergweg in Richtung Hornisgrindestraße unterwegs. An der Einmündung zur Hornisgrindestraße übersah sie beim Abbiegen nach rechts, die von links kommende 50 Jahre alte Fahrradfahrerin. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Die Zweiradlenkerin wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

