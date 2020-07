Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Schlauer gegen Klauer

Baden-Baden (ots)

In den Städten und Gemeinden des Polizeipräsidium Offenburg wurde in den zurückliegenden Wochen eine Zunahme bei der Zahl der Taschendiebstähle festgestellt. In diesem Zusammenhang wurden durch Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Baden-Baden unter dem Motto "Schlauer gegen Klauer" am vergangenen Dienstag in drei unterschiedlichen Einkaufsmärkten in ihrem Zuständigkeitsbereich Infostände aufgebaut. Ziel war es, die Bürgerinnen und Bürger für dieses Thema zu sensibilisieren, sowie praktische Tipps und Hinweise zur Vorbeugung solcher Straftaten zu geben. Die Notwendigkeit hierzu konnte durch die Beamtinnen und Beamten im Rahmen dieser Veranstaltungen selbst wahrgenommen werden. Viele der Einkäuferinnen und Einkäufer hatten fast fahrlässig und leichtsinnig ihre geöffneten Taschen unbeaufsichtigt in ihren Einkaufswägen zurückgelassen oder ihre Geldbörsen bzw. Handys leicht erkennbar in den hinteren Hosentaschen getragen. Die positive Resonanz, ausgedrückt in einer Vielzahl von Gesprächen mit Menschen der unterschiedlichsten Altersgruppen und die in großer Stückzahl verteilten Infoflyer, machten deutlich, dass ein großes Interesse an Informationen zum Selbstschutz in der Bevölkerung besteht.

/mf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell