Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Verfolgungsfahrt endet mit Verkehrsunfall

Ötigheim (ots)

Ein Verkehrsunfall und ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1500 Euro sind die Bilanz eines Fluchtversuches, durch zwei männliche Personen auf einem Motorrad. Die beiden Jugendlichen sollten, am Mittwochabend, von einer Streife in Ötigheim, in der Industriestraße kontrolliert werden. Den 16-Jährigen gelang zunächst die Flucht. Bei der Verfolgungsfahrt fuhr der Crossfahrer mit einer geschätzten Geschwindigkeit von 80 bis 90 Stundenkilometern. Beim Versuch die Streife auf einem Wirtschaftsweg, in Höhe des Tellplatzwegs abzuhängen, kam es durch das Zusammenspiel von nicht angepasster Geschwindigkeit und Schotteruntergrund zum Sturz. Der Sozius hat sich dabei eine Verletzung zugezogen und kam in das Klinikum Mittelbaden in Rastatt. Der Fahrer blieb unverletzt. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Fahrer nur über eine Mofa-Prüfbescheinigung verfügt und die Maschine geliehen wurde. Das Fahrzeug wurde vor Ort sichergestellt. Der mutmaßliche Fahrer gelangte zu einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

/jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell