Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Drohne auf Abwegen

Bad Dürkheim (ots)

Am 30.09.2020 gegen 18:30 Uhr wurde im Holzweg in Bad Dürkheim eine Drohne gemeldet, welche im Vorgarten einer Anwohnerin gelandet wäre und dort einen Ast an einem Rosenbusch abgeschlagen hätte. An der Örtlichkeit trafen zeitgleich mit der Polizei die Drohnenbesitzer ein, welche auf der Suche nach ihrer Drohne waren. Im Rahmen von Werbeaufnahmen am Flaggenturm wäre der GPS Kontakt zur Drohne abgerissen. Die Drohne wäre dann abgedriftet und schließlich im Garten der älteren Dame gelandet. Es handelte sich um eine Drohne leichter als 0,25 kg. Die Drohneninhaber entschuldigten sich bei der Dame und diese verzichtete auf eine Schadensregulierung.

