Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - vermutlichen Brand gemeldet

Bad Dürkheim (ots)

Am 28.09.2020 gegen 12:00 Uhr konnte ein Anwohner in der Waldstraße in Wachenheim aus Richtung Schlossgasse Rauchentwicklung beobachten und meldete dies der Rettungsleitstelle. Vor Ort konnten Polizei und Feuerwehrkräfte gemeinsam die Ursache ausfindig machen. Ein Anwohner hatte in seinem Garten kontrolliert Kleinstmengen an Grünschnitt in einer Metalltonne verbrannt und somit eine mäßige Rauchentwicklung verursacht. Gefahr für umliegende Gebäude oder Personen bestand zu keinem Zeitpunkt.

