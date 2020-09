Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Einbrecher am helllichten Tag aktiv

Wermelskirchen (ots)

Am Dienstag (29.09.) waren Einbrecher in Wermelskirchen Mitte aktiv und brachen in zwei Wohnungsparteien eines Reihenhauses auf der Straße Wüstenhof ein. Die Täter entwendeten hochwertigen Schmuck und Bargeld. Die Einbrecher verschaffen sich gewaltsam Zugang ins Innere der Wohnungen und öffneten sämtliche Schränke und Schubladen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 06:45 Uhr und 16:30 Uhr.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ma)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell