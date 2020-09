Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Leerstehende Wohnung aufgebrochen

Bergisch Gladbach (ots)

Zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus ist es am letzten Wochenende an der Handstraße gekommen.

Diebe haben eine Türe eines Hauses an der Handstraße aufgebrochen. Da die angegangene Wohnung aufgrund eines Umzuges leer steht, mussten die Täter ohne Beute wieder abziehen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

