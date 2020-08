Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Fahren ohne Fahrerlaubnis/ Urkundenfälschung

Am Dienstag, 25. August 2020, gegen 12.15 Uhr, wurde ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Friesoythe in der Kirchstraße durch Polizeibeamte kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Weiterhin besteht der Verdacht, dass der bei der Verkehrskontrolle ausgehändigte Führerschein gefälscht ist. Dem 20-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, den 25.August 2020, um 17.50 Uhr befuhren ein 18-jähriger aus Friesoythe, ein 26-jähriger Friesoyther und eine 28-jährige aus Löningen mit ihren PKW in genannter Reihenfolge die Hauptstraße aus Markhausen kommend in Richtung Ellerbrock. Als ein vorausfahrender PKW nach links in den Flleerweg abbog, mussten die beiden Friesoyther ihre Fahrzeuge abbremsen. Dies bemerkte die Löningerin zu spät, fuhr auf den PKW des 28-jährigen auf und schob diesen auf den Wagen des 26-jährigen Friesoythers. Durch den Aufprall wurde die Löningerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8300 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell