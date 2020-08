Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Fenstermodule beschädigt

Zwischen Montag, 03. August 2020, 13.00 Uhr, und Dienstag, 25. August 2020, 12.00 Uhr, kam es in der Sevelter Straße bei einer dortigen Kinderkrippe zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter beschädigten zwei Fenstermodule einer Nebeneingangstür der Krippe. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Garrel- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 25. August 2020, gegen 18.50 Uhr, kam es auf der Garreler Straße (L847) zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Kradfahrerin aus Bösel befuhr die Garreler Straße in Richtung Garrel. Am Ende einer Linkskurve verlor der Fahrer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Hierbei zog sich die 20-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell