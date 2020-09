Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Handy am Steuer führt zu Frontalzusammenstoß

Gestern Nachmittag (28.09.) um 16:50 Uhr ist es auf der L 284 Oberauel zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw gekommen.

Eine 21-jährige Lindlarerin war mit ihrem Mini Cooper aus Richtung Untereschbach in Richtung Immekeppel unterwegs und geriet in einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr.

Im Gegenverkehr kollidierte sie mit dem BMW eines 56-jährigen Overathers, der den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Lindlarerin schwer und kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Overather wurde nur leicht verletzt und benötigte keine sofortige ärztliche Behandlung.

Die Unfallverursacherin gab zunächst an, dass ihr schwarz vor Augen geworden wäre.

Zeugen sagten jedoch aus, dass die junge Frau ihr Mobiltelefon während der Fahrt benutzt hat und deswegen in den Gegenverkehr geraten ist.

Das Mobiltelefon wurde als Beweismittel zur Auswertung sichergestellt.

An den Fahrzeugen ist ein Gesamtschaden von circa 16.000 Euro entstanden. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden.

Sollte sich der Verdacht erhärten, dass die Benutzung des Mobiltelefons die Unfallursache war, wird dies neben den Verletzungen und den Schäden weitere Konsequenzen haben. Dann dürfte der Unfall ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg, ein einmonatiges Fahrverbot sowie Probleme mit der Kfz-Haftpflichtversicherung nach sich ziehen. (ct)

