POL-RBK: Bergisch Gladbach - Kind stürzt bei Unfall

Bergisch Gladbach (ots)

Bei einem Unfall an der Bensberger Straße ist ein 9-jähriges Kind gestürzt. Der Junge verletzte sich jedoch nicht.

Der 36-jährige Fahrer eines Daimler Vito beabsichtigte am letzten Freitag (25.09.) gegen 08:30 Uhr von der Bensberger Straße nach rechts auf ein Tankstellengelände (am Talweg) abzubiegen. Dabei übersah er einen 9-Jährigen auf seinem Fahrrad, der in gleicher Richtung unterwegs war. Der Lkw und das Fahrrad touchierten sich leicht. Dadurch kam das Rad mit dem Kind zu Fall. Eine Ersthelferin war sofort zur Stelle und informierte den Rettungsdienst. Nach einer Untersuchung vor Ort im Rettungswagen konnte der Junge seiner Mutter unverletzt übergeben werden.

Am Fahrrad und am Vito entstand kein sichtbarer Schaden. (gb)

