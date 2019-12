Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Exhibitionist im Schiersteiner Hafen aufgetreten, Zeugen gesucht

Wiesbaden (ots)

Am Samstagmittag, 14.12.2019, gg. 12.00 Uhr, kam es im Schiersteiner Hafen zu einer Exhibitionistischen Handlung zum Nachteil einer 15-Jährigen aus Wiesbaden. Die junge Frau war zusammen mit ihrem Hund in der Hafenstraße spazieren und wurde dabei von einem männlichen UT verfolgt. Als die 15-Jährige kurz Halt machte, näherte sich UT und zeigte sich ihr in schamverletzender Weise. Die junge Frau ergriff die Flucht.

Personenbeschreibung UT: männlich, 35-40J alt, mitteleuropäischer Phänotyp, ca. 180 cm groß, mit dunkler Jeans und dunkler Blouson-Jacke bekleidet.

Die Wiesbadener Polizei bittet Zeugen des Vorfalls sich bei der Polizei unter der Tel-Nr. 0611/345-2540 zu melden.

Scheffer, PHK u. KvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

Kommissar vom Dienst



Telefon: (0611) 345-2132

E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell