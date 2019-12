Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Fußgänger von Kleintransporter angefahren und schwer verletzt

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Schiersteiner Straße 43, 12.12.2019, 17:35 Uhr

Am frühen Donnerstagabend wurde an der Kreuzung Schiersteiner Straße / Konrad-Adenauer-Ring ein Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn von einem Transporter erfasst und schwer verletzt.

Der 54-jährige Wiesbadener kam aus Richtung des dortigen Gesundheitszentrums und überquerte an der Fußgängerampel die sechsspurige Straße. Als der stark alkoholisierte Mann die Mittelinsel erreicht hatte, rollte der Verkehr bereits wieder. Dennoch betrat er die Fahrbahn und achtete nicht auf einen, auf der linken Spur stadtauswärts fahrenden Mercedes Sprinter. Dessen 71-jähriger Fahrer sah den komplett in schwarz gekleideten Fußgänger zu spät und erfasste den Mann. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall schwer verletzt und sofort in eine Wiesbadener Klinik eingeliefert. Lebensgefahr besteht nach dortiger Auskunft nicht. Zur Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Schiersteiner Straße war stadtauswärts zwischen 1. Und 2. Ring zunächst komplett gesperrt, gegen 18:15 Uhr konnte eine Fahrspur wieder freigegeben werden. Erst um 20:30 Uhr war die Fahrbahn geräumt. Dementsprechend kam es zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt.

Pick, PHK & KvD

