POL-RBK: Wermelskirchen - Pkw fährt gegen Straßenlaterne

Gestern Nachmittag (28.09.) um 16:35 Uhr ist ein Pkw in Dabringhausen von der Fahrbahn der L 101 abgekommen und frontal vor eine Straßenlaterne gefahren.

Ein 42-jähriger Hückeswagener war zusammen mit seinem 8-jährigen Sohn in seinem Smart Roadster unterwegs in Richtung Arnzhäuschen. Aus bislang unbekanntem Grund kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Grünstreifen und prallte vor eine Straßenlaterne. Sowohl der Fahrer als auch sein Sohn wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Beide wurden vor Ort in einem Rettungswagen erstversorgt und anschließend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Pkw ist ein Schaden von circa 6.000 Euro entstanden. Der Schaden an der Straßenlaterne wird auf 2.000 Euro geschätzt. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die stark beschädigte Straßenlaterne wurde durch den alarmierten Energieversorger und die Feuerwehr gefällt und abtransportiert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt. (ct)

