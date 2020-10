Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Diebstahl verhindert

Bad Dürkheim (ots)

Am 30.09.2020 gegen 23:00 Uhr konnte ein Täter auf frischer Tat dabei erwischt werden, als er Gegenstände vom Wertstoffhof in Friedelsheim stehlen wollte. Der rumänischen Staatsbürger hatte sich zwar im nahegelegenen Wingert versteckt, konnte jedoch durch das Sicherheitspersonal aufgespürt und bis zum Eintreffen der Polizeistreifen festgehalten werden. Der 34-Jährige hatte seinen PKW unweit des Wertstoffhofs versteckt in einer Einbuchtung eines Wingerts abgestellt. Dort hatte er zwei Elektrogeräte zum Abtransport bereitgelegt. Wie der Täter auf das Grundstück gelangte ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell