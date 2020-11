POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 08.11.20

Polizeiinspektion Goslar

Fahren unter Alkoholeinfluß

Am Freitag, den 06.11.20, gegen 10.00 Uhr, wurde ein 49-jähriger Fahrzeugführer von Beamten des PK Seesen im Gewerbegebiet Triftstraße angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde Atemalkohol bei dem Fahrzeugführer festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,81 Promille, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Freitag, den 06.11.20, gegen 15.55 Uhr, befuhr eine 46-jährige Frau aus Goslar mit ihrem Pkw die B 82 aus Richtung Goslar kommend in Richtung Anschlußstelle Rhüden. Hier bog sie nach links in Richtung Bundesautobahn ab und übersah dabei den entgegenkommenden Pkw einer 39-jährigen Frau aus Salzgitter. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau aus Salzgitter leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro.

Sachbeschädigung

In der Zeit von Samstag, 31.10.20, bis Freitag, 06.11.20, wurde durch einen bislang unbekannten Täter, in einem Mehrfamilienhaus in der Horpkestraße, das Schutzglas eines Heizungsnotschalters zerstört. Der Schaden wird auf ca. 50 Euro beziffert. Im gleichen Haus kam es in der Zeit von Dienstag, 03.11.20, bis Freitag, 06.11.20, zu einer weiteren Sachbeschädigung durch eine bisher unbekannte Person. Diesmal wurde die Waschmaschine eines Bewohners durch das Einbringen einer Wäscheklammer in den Zwischenraum der Trommel zum Gehäüse beschädigt und unbrauchbar gemacht. Hier beläuft sich der Schaden auf etwa 300 Euro. Desweiteren wurde am Samstag, 07.11.20, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr, das Türschloß der Hauseingangstür zum wiederholten Male mit Sekundenkleber unbrauchbar gemacht. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Verkehrsunfall

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Zimmerstraße kam es am Samstag, gegen 13.20 Uhr, zu einem Zusammenstoß zweier Pkw beim Ausparken. Zum Unfallhergang machten die Fahrzeugführer unterschiedliche Angaben, sodass nun der Landkreis Goslar über das weitere Verfahren entscheiden muss.

Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde bei der Polizei Anzeige erstattet, weil eine bislang unbekannte Person das Privatvideo eines Paares ohne dessen Zustimmung auf eine Internetplattform einstellte.

