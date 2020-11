Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariat Bad Harzburg und der Polizeistation Vienenburg von Freitag, 06.11.20 bis Samstag, 07.11.20

Goslar (ots)

Bad Harzburg

Verkehrsunfallflucht mit Verletzten

Am Freitag, dem 06.11.2020, gegen 09.15 Uhr, befährt ein Pkw-Fahrer die Badestraße entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. In Höhe Haus Nr. 26a will ein 13-jähriger Junge aus Bad Harzburg die Badestraße zu Fuß überqueren und wird von dem Pkw angefahren und leicht verletzt Der Pkw Fahrer verlässt anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Bei dem Pkw soll es sich um einen Skoda Fabia mit Goslarer Kennzeichen gehandelt haben. Dieser Fahrzeugführer oder Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Harzburg zu melden.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Freitag, dem 06.11.2020, gegen 23.50 Uhr, befuhr eine 71-jährige Frau aus Wernigerode mit ihrem Pkw die K 46 zwischen Harlingerode und Bettingerode. Nach eigenen Angaben rutschte sie beim Wenden mit ihrem Pkw in den Straßengraben. Da die Fahrzeugführerin augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, führte sie einen Alcotest durch, dieser ergab einen Wert von 1,23 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Vienenburg

Diebstahl einer Baustellenampel

Zwischen Freitag, dem 06.11.2020, 23.00 Uhr und Samstag, dem 07.11.2020, 01.49 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter nach Durchtrennen der Stromkabel und Abschneiden der Stahlträger die Leuchtenleiste der Lichtsignalanlage an der Brückenbaustelle B 241 Ortsausgang Vienenburg in Richtung Goslar. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Vienenburg zu melden. / Hau.

