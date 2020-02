Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200224.1 Brunsbüttel: Kollision zwischen Seeschiff und Schleusenbauwerk

Brunsbüttel (ots)

Am vergangenen Sonnabend, 22.02.20, gegen 23.50 Uhr, kollidierte das norwegische Motorschiff "Wenche Victory", Heimathafen Bergen, beim Einlaufen in die große Südschleuse Brunsbüttel mit der Schleusenanlage.

Das Schiff berührte mit dem Heckbereich die Nischenabdeckung und Seitenwand des Torbunkers der Seitenmauer sowie das dahinterliegende Mauerwerk und Deckwerk. Es entstand erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Am Schiff entstand lediglich lokal Farbabrieb im Heckbereich der Steuerbordseite. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnten Kommunikationsmängel in der Absprache des Liegeplatzes in der Kammer ursächlich für den Unfall gewesen sein. Es kam zu keinen Personen- und Umweltschäden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Beamten des Wasserschutzpolizeireviers Brunsbüttel. Nach Rücksprache mit der Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft konnte das Schiff seine Fahrt fortsetzen.

Maike Pickert

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Maike Pickert

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe



Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2022

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell