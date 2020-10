Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall auf der B 27

ReutlingenReutlingen (ots)

Bodelshausen (TÜ): Heftig aufgefahren - Zwei Schwerverletzte

Zwei Schwerverletzte und ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend auf der B 27 zwischen Tübingen und Hechingen ereignet hat. Ein 42-Jähriger war gegen 19 Uhr mit seinem Skoda Fabia auf der Bundesstraße in Richtung Hechingen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr er im Bereich des vierspurigen Ausbaus bei Bodelshausen mit hoher Geschwindigkeit auf einen auf der rechten Spur vor ihm fahrenden Citroen einer 50-Jährigen auf. Durch die enorme Wucht des Aufpralls gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern und knallten in die rechten und linken Leitplanken. Der Unfallverursacher musste nachfolgend von der Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort war, aus seinem Fahrzeugwrack befreit werden. Beide Fahrer wurden so schwer verletzt, dass sie nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Da bei dem 42-Jährigen starker Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Beide Autos, die nur noch Schrottwert haben dürften, mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen, zur Unfallaufnahme und zur Reinigung des etwa 200 Meter langen Trümmerfeldes musste die Bundesstraße in Richtung Hechingen bis etwa 23.00 Uhr gesperrt werden. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell