POL-RT: Brand von Kleidersäcken; Verkehrsunfälle; Bürocontainer aufgebrochen; Tätliche Auseinandersetzung; Kraftstoff gestohlen; Arbeitsunfall

Kleidersäcke in Brand geraten

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Montagnachmittag ein Berg mit Altkleidersäcken in einer Halle auf einem alten Industriegelände in der Gustav-Wagner-Straße in Brand geraten. Gegen 15 Uhr bemerkten Mitarbeiter den Schmorbrand in einer Höhe von etwa sieben Metern an der Hallendecke in der Nähe von den dortigen Deckenlampen. Zum Löschen musste die Feuerwehr mehrere Kleidersäcke von Hand abtragen, um an die vom Brand betroffenen zu gelangen. Sie konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Fabrikhalle verhindern. Außer einem geringen Schaden an den Altkleidersäcken, war die Halle unversehrt geblieben. (ms)

Pfullingen (RT): Unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Ein offensichtlich unter Drogeneinfluss stehender Fahranfänger hat am Montagabend auf der Stuhlsteige einen Verkehrsunfall verursacht. Kurz nach 18 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem VW Golf die Stuhlsteige in Richtung Pfullingen. Hierbei kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und auf das unbefestigte Bankett. Anschließend prallte er gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Baum, mit dem sich sein Wagen verkeilte. Während der Unfallaufnahme konnten Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum festgestellt werden, weshalb eine Blutentnahme veranlasst wurde. Der Führerschein des Fahranfängers wurde noch an Ort und Stelle eingezogen. Sein VW war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. (sb)

Münsingen (RT): Bürocontainer aufgebrochen

Ein Bürocontainer in der Hermann-Staudinger-Straße ist zwischen Montag, 18.30 Uhr, bis Dienstag, 5.45 Uhr, von Einbrechern heimgesucht worden. Die Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Inneren und durchwühlten die dortigen Büros. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie aus einer Kasse mehrere hundert Euro und entkamen mit der Beute anschließend ungesehen. Das Polizeirevier Münsingen ermittelt. (rn)

Esslingen (ES): Unfall auf der B 10

Ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag auf der B 10 entstanden. Eine 23-Jährige war gegen 15.50 Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe eines Einkaufszentrums in Weil bemerkte sie zu spät, dass ein vorausfahrender, 22 Jahre alter Honda-Lenker mit seinem Civic verkehrsbedingt abbremsen musste. Die Kollision war so heftig, dass der Pkw der Unfallverursacherin abgeschleppt werden musste. (ms)

Esslingen (ES): Auf regennasser Fahrbahn gestürzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat eine gestürzte Motorroller-Fahrerin am Montagnachmittag erlitten. Die 51-Jährige war kurz nach 14.30 Uhr mit ihrem Roller der Marke Aprilia von der Sirnauer Brücke nach links auf die Zufahrt zur B 10 in Richtung Göppingen abgebogen. Unmittelbar nach dem Abbiegen kam die Frau auf der regennassen Fahrbahn zu Fall. Sie blieb anschließend unter ihrem Fahrzeug liegen und musste von Zeugen befreit werden. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte im Anschluss in eine Klinik. Während der Unfallaufnahme musste die Zufahrt zur B 10 für 20 Minuten voll gesperrt werden. Der Schaden an dem Motorroller wird auf 1.000 Euro geschätzt. Er musste von einem Abschleppwagen abtransportiert werden. (ms)

Kirchheim/ Teck (ES): Tätliche Auseinandersetzung

Zu einer Auseinandersetzung ist es am Montagabend in einem Zimmer in einer Flüchtlingsunterkunft in der Charlottenstraße gekommen. Gegen 20.15 Uhr waren zwei 43 und 22 Jahre alte Männer in verbalen Streit geraten, der anschließend in ein Gerangel mündete. Der 22-Jährige soll seinem Kontrahenten dabei auch mit einem Messer gedroht, dieses aber nicht eingesetzt haben. Beide Männer wurden leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Dem 22-Jährigen wurde ein Wohnungsverweis ausgesprochen. Weil eine 51 Jahre alte Bewohnerin gegenüber den alarmierten Beamten über gesundheitliche Beschwerden klagte, wurde sie vorsichtshalber von einer hinzugerufenen Rettungswagenbesatzung untersucht. (rn)

Neuhausen (ES): Kraftstoff abgeschlaucht

Etwa 100 Liter Diesel haben Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag aus einem auf einem Gelände in der Albstraße abgestellten Lkw gestohlen. Zwischen Montagnachmittag, 17.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 5.45 Uhr, brachen die Diebe den Tankdeckel des Fahrzeugs auf und schlauchten den Kraftstoff ab. Der Polizeiposten Neuhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Tübingen (TÜ): Schwerer Arbeitsunfall in Baugrube

Schwere Verletzungen hat ein Mann bei einem Arbeitsunfall in einer Baugrube in der Nauklerstraße am Montagnachmittag erlitten. Der 37-Jährige war mit einem zwei Tonnen schweren Minibagger in der etwa 3,5 Meter tiefen Baugrube beschäftigt. Gegen 15.45 Uhr wollte der Arbeiter mit seinem Bagger über eine Schotterrampe die Grube verlassen. Da diese zu steil war, gelang es ihm nicht, von alleine hochzufahren. Ein 49 Jahre alter Kollege kam ihm deswegen mit seinem 24 Tonnen schweren Kettenbagger zu Hilfe. Er fuhr mit seinem Bagger von oben an die Baugrube heran. Im Anschluss verhakten die beiden Männer die Schaufeln ihrer Bagger, um so das kleinere Fahrzeug herauszuziehen. Hierbei rutschten die beiden Schaufeln jedoch auseinander und der Minibagger stürzte in die Baugrube und überschlug sich. Der 37-Jährige wurde hierbei von seinem Bagger geworfen und möglicherweise noch erfasst. Zur Versorgung des Schwerverletzten rückten neben einem Notarzt und dem Rettungsdienst die Feuerwehr mit zehn Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an die Unglücksstelle aus. Nach einer ärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde der Arbeiter in eine Klinik eingeliefert. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen übernommen. (ms)

Meßstetten (ZAK): Mit Gegenverkehr kollidiert

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag auf der K 7146 ereignet hat. Eine 75-Jährige war gegen 17.45 Uhr mit einem VW Golf auf der Kreisstraße von Oberdigisheim in Richtung Michelfeld unterwegs. Dabei geriet ihr Wagen auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Audi Q3 einer 46-Jährigen. Die 75-Jährige wurde dabei nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Ihr Golf musste von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert werden. (rn)

