Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Einbrüche; Zeugenaufruf nach KfZ-Rennen; Raub; Epoxidharz ausgetreten

Reutlingen (ots)

Radfahrer bei Unfall verletzt

Verletzungen noch unklaren Ausmaßes hat ein Radfahrer am Montagnachmittag, gegen 14 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Eberhardstraße erlitten. Eine 54-jährige Lenkerin eines VW-Transporters befuhr die Eberhardstraße und wollte nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen. Beim Überqueren des am Fahrbahnrand verlaufenden Radwegs übersah sie den 19-jährigen Radler, der in Richtung "Unter den Linden" unterwegs war, weshalb es zur Kollision kam. Der junge Mann, der keinen Helm trug, stürzte und zog sich unter anderem Kopfverletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der an den Fahrzeugen entstandene Schaden blieb mit rund 500 Euro überschaubar. (ak)

Bad Urach (RT): Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Seeburger Steige erlitten. Der 23-Jährige befuhr mit seiner Yamaha gegen 16.40 Uhr in einer Fahrzeugkolonne die B 465 von Bad Urach herkommend in Richtung Seeburg. Als er zum Überholen ausscherte, musste der Biker aufgrund eines entgegenkommenden Pkw stark abbremsen. Hierbei kam der Motorradfahrer laut mehreren Zeugen alleinbeteiligt zu Fall. Beim Sturz auf die Fahrbahn zog sich der junge Mann so schwere Verletzungen zu, dass er nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Während der Unfallaufnahme und der Versorgung des Verletzten war die Seeburger Steige für eine Stunde voll gesperrt. Anschließend konnte bis zur Bergung des nicht mehr fahrbereiten Motorrads der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der Schaden an der Maschine wird auf 3.000 Euro geschätzt. (ms)

Reutlingen/Metzingen (RT): Nach unerlaubtem Kraftfahrzeugrennen - Verkehrspolizei sucht weitere Zeugen oder Geschädigte

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 25.10.2020, 1.10 Uhr

Nach dem unerlaubten Kraftfahrzeugrennen, in dessen Folge es am Samstagnachmittag, gegen 16.35 Uhr, auf der B 28 bei Metzingen zu einem schweren Verkehrsunfall kam, sucht die Verkehrspolizei Tübingen noch Zeugen oder mögliche Geschädigte, die durch die Fahrweise der beiden Autofahrer gefährdet wurden.

Wie bereits berichtet, waren ein 21-Jähriger mit seinem getunten, roten Golf GTI und ein 19-Jähriger mit seinem weißen Mercedes-Cabrio der E-Klasse mit schwarzem Verdeck mit überhöhter Geschwindigkeit dicht hintereinander auf der Bundestraße von Reutlingen kommend in Richtung Metzingen unterwegs. Am Maienwaldknoten bogen beide in Richtung Bad Urach ab. Als der Mercedesfahrer den GTI auf der linken Spur überholen wollte, zog der Golffahrer nach links, sodass es zu einer heftigen Kollision kam, in deren Verlauf sich der GTI mehrfach überschlug. Der 21-jährige Fahrer und sein ein Jahr älterer Beifahrer wurden hierbei schwer verletzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren die beiden Pkw-Lenker zuvor bereits anderen Verkehrsteilnehmern in der Reutlinger Karlstraße ortsauswärts in Richtung Metzingen fahrend mit aggressivem Fahrstil und deutlich überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen.

Wer ebenfalls Angaben zur Fahrweise der beiden Pkw-Lenker vor dem Unfall machen kann und/oder hierdurch selbst gefährdet wurde, wird gebeten, sich unter Tel. 07071/972-8660 bei der Verkehrspolizei zu melden. (ak)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Passant ausgeraubt (Zeugenaufruf)

Zu einem Straßenraub, der sich bereits in der Nacht zum Sonntag, gegen ein Uhr, in Oberaichen ereignet hat, aber erst am Montag angezeigt wurde, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 26-Jähriger war mit der S-Bahn aus Stuttgart kommend in Oberaichen ausgestiegen. Zu Fuß nahm er eine Abkürzung über eine Grünfläche, um zur Unterführung Steinbeisstraße zu gelangen. Beim dortigen Ticketschalter traf er auf eine dreiköpfige Gruppe Männer, von denen einer in englischer Sprache nach Bargeld fragte. Als der 26-Jährige dies ablehnte, erhielt er von einem der Männer zunächst einen Faustschlag ins Gesicht und danach vermutlich weitere Schläge oder Tritte gegen den Körper, bevor der Angreifer das Smartphone des 26-Jährigen, sowie dessen schwarz-grau-silber karierte Geldbörse mit etwas Bargeld, EC-Karte und persönlichen Papieren raubte. Das Trio flüchtete mit der Beute in unbekannte Richtung.

Die drei Männer werden alle als dunkelhäutig, cirka 30 - 35 Jahre alt, 175 - 180 cm groß und sportlich beschrieben. Der mutmaßliche Rädelsführer hatte schulterlange Rastazöpfe und einen Dreitagebart. Er trug eine schwarz abgesteppte Nylonjacke und war darüber hinaus komplett schwarz gekleidet. Hinweise auf die drei Unbekannten erbittet das Polizeirevier Filderstadt unter 0711/7091-3. (ak)

Bodelshausen (TÜ): Einbrecher überrascht

Ein Einbrecher ist am helllichten Tag in ein Wohnhaus im Narzissenweg eingestiegen, bei seinem Beutezug aber von einer Bewohnerin gestört worden. Die Frau kam gegen 11.40 Uhr nach Hause und hörte im Haus verdächtige Geräusche. Bei der Überprüfung des Obergeschosses stand sie plötzlich dem Eindringling gegenüber, der sofort über eine Terrassentür im Erdgeschoss die Flucht ergriff. Die Frau alarmierte unverzüglich die Polizei. Wie sich bei den anschließenden Ermittlungen herausstellte, war der Täter über ein aufgehebeltes Kellerfenster ins Gebäude gelangt. Gestohlen wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der mehrere Streifenwagenbesatzungen und Kräfte der Polizeihundeführerstaffel beteiligt waren, verlief bislang erfolglos. Der Unbekannte war etwa 30 - 35 Jahre alt und schlank. Er trug eine Strickmütze, dunkle Jeans, eine hellere Jacke und hatte einen dunklen Rucksack bei sich. Hinweise auf den Verdächtigen nimmt der Polizeiposten Bodelshausen unter 07471/930191-1 entgegen. (ak)

Mössingen (TÜ): Epoxidharz ausgetreten

Wegen ausgelaufenen Epoxidharzes sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Montagvormittag, gegen 11.15 Uhr, zu einer Firma in Öschingen ausgerückt. Bei der Anlieferung von Waren hatte der verantwortliche Lkw-Fahrer eine klebrige Flüssigkeit auf dem Boden des Lkw-Anhängers bemerkt. Da er neben anderen Waren auch Gefahrgut geladen hatte, wurde die Feuerwehr alarmiert. Nach deren Eintreffen mit insgesamt rund 60 Kräften der Feuerwehren Mössingen und Tübingen, die mit dem Gefahrgutzug Derendingen/Lustnau angerückt war, wurde festgestellt, dass es sich bei der Flüssigkeit um Epoxidharz handelte. Der als Gefahrgut geltende Stoff war aus einem etwas über 20 Liter fassenden, beschädigten Metallfass ausgetreten und hatte sich auf dem Boden des Anhängers verteilt. Die Feuerwehr übernahm die Sicherung des defekten Fasses und die Reinigung der entsprechend verschmutzen Ladung sowie der Ladefläche des Anhängers. Verletzt wurde niemand. Auch kam es zu keinen Umweltschäden. Wie es zu der Beschädigung des Fasses kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die die Verkehrspolizei Tübingen aufgenommen hat. (ak)

Rosenfeld (ZAK): Vorfahrt missachtet

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden von rund 7.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagmorgen an der Einmündung Siemensstraße / Daimlerstraße ereignet hat. Ein 32-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes-Benz gegen sieben Uhr die Siemensstraße in Richtung Maybachstraße. An der Einmündung zur Daimlerstraße übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Audi A4 eines 26-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls zog sich der 26-Jährige leichte Verletzungen zu. Sein Audi war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. (sb)

Haigerloch-Owingen (ZAK): Einbruch in Autohaus

In die Räumlichkeiten eines Autohauses in der Hauptstraße von Owingen ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. In der Zeit von Samstag, 12.30 Uhr, bis Montag, kurz nach sieben Uhr, gelangte der Täter über eine aufgebrochene Tür ins Innere. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete der Einbrecher etwas Münzgeld. Der Polizeiposten Haigerloch hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Geislingen-Erlaheim (ZAK): Einbrecher unterwegs (Zeugenaufruf)

In ein Lebensmittelgeschäft in der Erlaheimer Karlstraße ist in der Zeit zwischen Samstag, 14.30 Uhr, und Sonntag, 15.30 Uhr, eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich durch eine gewaltsam geöffnete Eingangstür Zutritt zu dem Dorfladen. Im Inneren brach er noch die Kasse auf. Der Einbrecher erbeutete Bargeld sowie Eintrittskarten für die Kulturscheuer im Wert von mehreren hundert Euro. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf 1.000 Euro. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Rosenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07428/94513-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), 07121/942-1104



Andrea Kopp (ak), 07121/942-1101



Stephanie Bahsitta, 07121/942-1111







Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell