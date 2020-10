POL-RT: Frau Einkaufskorb entrissen, Einbruch, Von Balkon gestürzt

Polizeipräsidium Reutlingen

Frau Einkaufskorb entrissen, Einbruch, Von Balkon gestürzt

Reutlingen (ots)

Bei Balkonarbeiten abgestürzt

Aus etwa drei Metern Höhe ist ein 79-Jähriger am Dienstagvormittag von seinem Balkon abgestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 11.45 Uhr mit Arbeiten auf dem Balkon beschäftigt, als er dabei auf eine nicht mehr befestigte Bodenplatte trat und in die Tiefe fiel. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. (sb)

Weilheim/Teck (ES): Einkaufskorb gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat am Montagabend zwischen 18.40 Uhr und 18.50 Uhr in der Kirchheimer Straße einer 45-Jährigen ihren Einkaufskorb entrissen. Wie erst im Laufe des Dienstags bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde, war die Frau zu Fuß unterwegs, als sich ihr der Täter unerkannt näherte und mit dem entwendeten Korb in Richtung Bahnhofstraße flüchtete. Ein Passant mit einem Hund versuchte den Dieb noch zu verfolgen, verlor ihn wenig später aber aus den Augen. Wie sich herausstellte, hatte der Unbekannte aus einer ebenfalls im Korb befindlichen Geldbörse die Geldkarte entnommen und diese noch am selben Abend zur Bezahlung eingesetzt. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 100 Euro. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 15 bis 25 Jahre alten, etwa 170 Zentimeter großen, schlanken und dunkelhäutigen Mann mit dunklen Haaren. Er war mit einer dunklen Schirmmütze bekleidet. Der Polizeiposten Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und insbesondere den Hundehalter, der die Verfolgung aufgenommen hatte, sich unter Telefon 07023/9005-20 zu melden. (rn)

Esslingen (ES): Häuschen auf Wertstoffhof aufgebrochen

Ein Häuschen auf einem Wertstoffhof in der Stettener Straße ist zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 7.50 Uhr, ins Visier eines Kriminellen geraten. Zur Tatzeit brach der Unbekannte eine Tür auf und verschaffte sich so Zutritt zum Inneren. Dort suchte er nach Wertgegenständen und ließ unter anderem Haushaltsgegenstände und eine alte Elektroheizung von geringem Wert mitgehen. Die Höhe des hinterlassenen Sachschadens ist noch unbekannt. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

