POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zusammenstoß beim Abbiegen

Karlsruhe (ots)

Eine 18-jährige Frau stieß am Sonntag, gegen 19:15 Uhr, mit ihrem Pkw beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Die Unfallverursacherin bog von der Rheinhold-Frank-Straße nach links in die Moltkestraße in Karlsruhe ab. Hierbei stieß sie mit einem weiteren Pkw zusammen, obwohl dieser Vorfahrt hatte. Die 28-jährige Geschädigte wurde leicht verletzt und es entstand ein Gesamtschaden von ca. 20000 Euro.

