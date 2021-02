Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Geschädigten nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Nach einem vorausgegangenen Verkehrsunfall am Samstag ist das Polizeirevier Karlsruhe-West auf der Suche nach einem dunklen Kastenwagen.

Gegen 13:20 Uhr fuhr der 76 Jahre alte Unfallverursacher mit seinem Toyota auf der Weinbrennerstraße in Mühlburg. Nach eigenen Angaben streifte er mit seinem Fahrzeug beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten Kastenwagen. Als die Beamten den Verkehrsunfall aufnehmen wollten, konnte in der Weinbrenner Straße das beschädigte Fahrzeug nicht mehr festgestellt werden. Es wird vermutet, dass der Kastenwagen im Bereich der Fahrertür erheblich beschädigt wurde. Der Sachschaden beim Verursacher beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Der Fahrer des dunklen Kastenwagens oder Zeugen die weitere Angaben zu dem Flüchtigen machen können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer 0721/6663611 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

