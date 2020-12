Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Klingelanlagen demontiert

SchalksmühleSchalksmühle (ots)

In der Zeit vom 19.12.2020 zum 20.12.2020 entwendeten bislang unbekannte Täter an zwei Häusern im Bereich Stallhaus die elektronischen Türklingelsysteme mit Kamera von den Hauswänden. Sachdienliche Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Halver entgegen.

