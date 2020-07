Polizei Mettmann

POL-ME: Einsatz mit Polizeihubschrauber: Polizei suchte nach vermisster 85-Jährigen - Mettmann - 2007058

Mettmann (ots)

In der Nacht von Freitag (10. Juli 2020) auf Samstag (11. Juli 2020) hat die Polizei in Mettmann nach einer als vermisst gemeldeten 85 Jahre alten Frau gesucht und dabei neben zwei Mantrailern auch einen Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Seniorin konnte am frühen Samstagmorgen im Bereich eines großen Möbelhauses am Flandersbacher Weg in Velbert wohlbehalten aufgefunden werden.

Gegen 21:25 Uhr meldete sich ein Angehöriger der 85 Jahre alten Frau aus Mettmann bei der Polizei. Der Anrufer teilte den Beamten mit, dass seine an Demenz erkrankte Mutter zuletzt zur Mittagszeit in einem Café gewesen sei und seitdem nicht mehr nach Hause zurückgekehrt war.

Daraufhin leitete die Polizei sofort eine Fahndung nach der Frau ein, an der zunächst auch zwei Mantrailer und im späteren Verlauf (zwischen etwa 1 Uhr und 1:30 Uhr) auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurden. Im Rahmen der Fahndung konnte die vermisste Seniorin schließlich gegen 5:45 Uhr von zwei Polizeibeamten aufgefunden werden. Die Frau war orientierungslos über den Flandersbacher Weg in Velbert auf Höhe eines großen Möbelzentrums gelaufen.

Die Beamten brachten die Frau - glücklicherweise wohlauf - zu ihrem Sohn, woraufhin die Fahndungsmaßnahmen beendet wurden.

