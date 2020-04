Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 23.04.20 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfall mit Linienbus

6000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich heute Morgen, um 08:07 Uhr, in Eschwege ereignet hat. Zur Unfallzeit befuhr ein 38-jähriger aus Eschwege mit einem Linienbus die Freiherr-vom-Stein-Straße in Eschwege und beabsichtigte nach links in die Struthstraße abzubiegen. Verkehrsbedingt hielt er zunächst an. Die nachfolgende 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege nahm aufgrund der dortigen Haltestelle an, dass der Bus dort stehen bleiben würde und beabsichtigte ihrerseits links an dem Linienbus vorbeizufahren, wodurch es zum Zusammenstoß mit dem dann abbiegenden Bus kam.

Zaun und Gerüst gestohlen - mehrere tausend Euro Schaden

50 Doppelstabgittermatten (2500x2030 mm) in moosgrün wurden zwischen dem 22.04.20, 13:30 Uhr und dem 23.04.20, 06:45 Uhr aus der Einfriedung eines Regenwasserrückhaltebeckens der BAB entwendet. Die Tat ereignete sich in der Gemarkung von Waldkappel-Bischhausen. Mit den Gittermatten war das Becken großflächig umzäunt. Die Täter entfernten die Imbusschrauben und Edelstahlklammern des Zaunes um ihre Tat ausführen zu können. Der Schaden wird mit 7000 EUR angegeben. In dem angegebenen Zeitraum wurde zudem noch ein Aluminium-Leichtgerüst entwendet. Das Gerüst war dort im zerlegten Zustand für die Sanierungsarbeiten an der Sperrmauer des Rückhaltebeckens abgelegt. Auf Grund von Größe und Gewicht des entwendeten Gerüsts ist davon auszugehen, dass zum Transport mindestens ein 7,5to-Nutzfahrzeug erforderlich war.

Einbruch in Büro

Zwischen dem 22.04.20, 17:00 Uhr und dem 23.04.20, 08:00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Bürogebäude einer Firma in der Niederhoner Straße in Eschwege ein. Zuvor wurde die Verglasung eines Bürofensters eingeworfen, um dann eine Geldkassette mit 174 Euro zu entwenden. Der Sachschaden wird mit 350 EUR angegeben.

Pkw beschädigt

Auf einem Hofgrundstück in der Obergasse in Wanfried-Heldra wurde vermutlich am 22.04.20, um 21:30 Uhr ein Pkw Ford beschädigt. Zu dieser Zeit vernahm die Geschädigte einen lauten Knall aus diesem Bereich, ein Schaden konnte an dem Abend jedoch nicht festgestellt werden. Heute Morgen bei Tageslicht wurden dann an dem Pkw Beschädigungen festgestellt, die darauf hindeuten, dass ein Unbekannter mit einem Stein auf den oberen Holm des Kofferraumdeckels eingeschlagen hat. Zusätzlich wurde noch die Kennzeichenhalterung teilweise abgerissen. Der Schaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Diesel entwendet

250 Liter Dieselkraftstoff wurden aus einer Sattelzugmaschine in der Kasseler Landstraße in Witzenhausen entwendet, wie heute Morgen festgestellt wurde. Zwei dunkel gekleidete Täter betraten das dortige Betriebsgelände von einem Nachbargrundstück aus und öffneten den Tank aus dem dann der Kraftstoff abgezapft wurde. Schaden: 200 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

