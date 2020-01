Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Geldautomat gesprengt, Einbruch, Unfälle mit Verletzten oder erheblichem Sachschaden, Brand in Spielcasino

Reutlingen (ots)

Eningen (RT): Kollision mit Laternenmast

Erheblicher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, in der Robert-Koch-Straße entstanden, bei dem ein 21-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Wagen aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen ist. Der junge Mann war mit seinem Wagen aus Richtung Betzenriedweg kommend unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Gartenzaun und einem Laternenmast kollidierte, dabei aber unverletzt blieb. Der Laternenmast stürzte aber auf ein Wohngebäude, wodurch Schäden am Dach und der Dachrinne entstanden. Der Mast musste anschließend von der Feuerwehr Eningen und dem zuständigen Energieversorgungsunternehmen abgebaut werden. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Der Pkw des Unfallverursachers, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, wurde abgeschleppt. (ak)

Metzingen (RT): Auf Radfahrer aufgefahren

Bei einem Verkehrsunfall im Öschweg ist am Dienstagabend ein 63-jähriger Radfahrer verletzt worden. Ein 41-jähriger Peugeotfahrer fuhr gegen 18.15 Uhr auf den ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand fahrenden Radler auf, wobei sich dessen Rad mit dem Pkw verkeilte und der 63-Jährige zu Boden geschleudert wurde. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden musste. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. (ak)

Pfullingen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Schaden in Höhe von etwa 17.500 Euro ist bei einer Vorfahrtsmissachtung am Dienstagmittag in Pfullingen entstanden. Ein 64-Jähriger wollte um 12.15 Uhr mit seinem VW Golf von der Dieselstraße nach links auf die Marktstraße in Richtung Südbahnhof abbiegen. Hierbei übersah er den 5er BMW eines 62 Jahre alten Mannes, der in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (ms)

St. Johann (RT): Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein Fußgänger am Dienstagnachmittag in eine Klinik eingeliefert werden, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war. Ein 25-Jähriger befuhr mit seinem Ford Focus gegen 17.15 Uhr einen Verbindungsweg in Verlängerung der Eninger Straße am Ortsrand von Würtingen in nördlicher Richtung. Etwa 300 Meter nach dem Ortsausgang kamen dem Pkw-Lenker seinen Angaben nach mehrere Fahrzeuge auf der schmalen Straße entgegen. Hierbei sei er von deren Scheinwerfern geblendet worden. Der junge Mann erfasste mit der vorderen rechten Front seines Fahrzeugs den in dieselbe Richtung, am rechten Fahrbahnrand laufenden Fußgänger. Der 63-Jährige wurde durch den Aufprall mit dem Auto schwer verletzt und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der Schaden an dem Ford wird auf 1.000 Euro geschätzt. (ms)

Dettingen/Erms (RT): Bargeld und Zigaretten gestohlen

Ein Unbekannter ist am Dienstag, zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr, in eine Firma in der Straße Schwalbenstadt eingestiegen. Der Täter überwand offenbar zunächst den Zaun des Areals und drang anschließend ins Innere des Gebäudes vor. Dort gelangte er gewaltsam in die Kantine der Firma und entwendete Bargeld in noch unbekannter Höhe sowie mehrere Stangen Zigaretten. Das Polizeirevier Metzingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Geldautomaten gesprengt (Zeugenaufruf)

In der Nacht zum Mittwoch haben mindestens zwei unbekannte Täter in einer Bankfiliale in der Hauptstraße in Echterdingen einen Geldausgabeautomaten gesprengt und wohl Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet. Gegen 2.40 Uhr wurden mehrere Anwohner durch einen lauten Knall auf die Tat aufmerksam und wählten den Notruf. Trotz einer sofortigen Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber gelang den Tätern die Flucht. Dabei nutzten sie nach derzeitigem Ermittlungsstand einen dunklen Kleinwagen, mit dem sie in Richtung B 27 / A 8 davonfuhren. Durch die Explosion wurde der Geldausgabeautomat komplett zerstört und auch der Vorraum der Bank stark beschädigt. Vor Ort stießen die Beamten auch auf mehrere auf dem Boden liegende Geldscheine. Die Höhe des von den Tätern verursachten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen zu den Tätern aufgenommen. Zeugen, die die Tat beobachtet oder in der Tatnacht in Echterdingen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und die der Polizei noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 zu melden. (mr)

Aichwald (ES): Fußgänger von Bus erfasst und schwer verletzt

Schwere Beinverletzungen hat ein Fußgänger am Dienstagnachmittag in Aichschieß erlitten, als er von einem Bus erfasst worden ist. Gegen 17.20 Uhr war ein 50-Jähriger mit einem Bus der Linie 107 auf der Remstalstraße unterwegs und wollte planmäßig in die Haltestelle "Aichschieß Kreuzung" einfahren. Ein 70 Jahre alter Fußgänger eilte laut Zeugenangaben dem einfahrenden Bus entgegen und rutschte vermutlich an der Bordsteinkante auf Höhe der Bushaltestellenfurt ab. Hierdurch verlor er das Gleichgewicht und sank neben dem Bus zu Boden. Unglücklicherweise verfing sich die Hose des Mannes an einem Rad des Fahrzeugs und der Bus überrollte das Bein des Gestürzten. Zur Erstversorgung des Schwerverletzten rückte ein Großaufgebot des Rettungsdienstes mit einem Notarzt, einem Rettungswagen und First Respondern an die Unfallstelle aus. Anschließend musste er in eine Klinik gebracht und sofort operiert werden. In die Unfallermittlungen wurde ein Gutachter eingeschaltet. (ms)

Tübingen (TÜ): Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit ist eine Radfahrerin am Dienstagabend zu Fall gekommen und hat sich hierbei schwere Verletzungen zugezogen. Die 23-Jährige befuhr kurz nach 18.30 Uhr mit ihrem Damenrad die Wöhrdstraße und touchierte mit ihrem Vorderrad den Bordstein. Daraufhin stürzte sie zu Boden und erlitt schwere Beinverletzungen. Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt an der Unfallstelle, musste sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und stationär aufgenommen werden. (ms)

Neustetten (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Schwere Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der K 6921 erlitten. Der 27-Jährige war kurz nach 16.30 Uhr mit einem Toyota auf der Kreisstraße von Remmingsheim herkommend in Richtung Rottenburg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug in einer langgezogenen Linkskurve über die rechte Fahrbahnbegrenzung in den unbefestigten Grünstreifen hinaus. Beim Gegenlenken verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto und kam nach links von der Straße ab. Der Ford stürzte im Anschluss den Straßengraben hinab, touchierte einen Baum und blieb auf einer Wiese stehen. Der Fahrer konnte sich selbst aus seinem stark beschädigten Fahrzeug befreien. Er wurde von Ersthelfern bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und des Notarztes versorgt. Anschließend musste der Verletzte vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. An dem Pkw war ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro entstanden. Während der Bergung musste die K 6921 zeitweise voll gesperrt werden, was zu geringfügigen Behinderungen im abendlichen Feierabendverkehr sorgte. Die Bergungsmaßnahmen waren kurz vor 18 Uhr abgeschlossen. (ms)

Hechingen (ZAK): Brand in Spielcasino

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am frühen Mittwochmorgen zu einem Brand in einem Spielcasino in der Obere Mühlstraße in Hechingen gekommen. Ein Mitarbeiter bemerkte beim Aufschließen der Eingangstür gegen 5.45 Uhr starken Rauch im Inneren des Gebäudes und verständigte über Notruf die Rettungskräfte. Die Feuerwehr entdeckte beim Eindringen ins Innere, dass es im Bereich einer Theke im hintersten Gastraum des Spielcasinos brannte. Sie konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindern, so dass lediglich der betroffene Raum durch die Hitze- und Rauchentwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Brand war gegen 6.30 Uhr gelöscht. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht abgeschätzt werden. Er dürfte sich jedoch auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Es gab keine Verletzten. Das Polizeirevier Hechingen hat im Laufe des Vormittags mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

