POL-ESW: Pressebericht vom 22.04.20 (2)

Polizei Eschwege

Pressebericht vom 22.04.20

Eschwege (ots)

Verkehrsunfallflucht

Eine Unfallflucht wird aus der Straße "Vor dem Mühlenbach" in Witzenhausen-Unterrieden gemeldet. Dort wurde in der vergangenen Nacht, zwischen Mitternacht und heute Morgen 06:00 Uhr, ein Verkehrsschild angefahren und beschädigt. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Der Flüchtige war in Richtung der Kreisstraße 66 unterwegs. Hinweise: 05542/93040.

Unfall auf Parkplatz

Auf dem Edeka-Parkplatz in der Burhaver Straße in Sontra ereignete sich heute Morgen ein Unfall mit einem Sachschaden von ca. 2500 EUR. Eine 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Sontra kollidierte beim Ausparken mit der Pkw eines 54-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard.

Sachbeschädigung - Scheibe beschossen

Zwischen dem 17.04.20, 17:00 Uhr und dem 22.04.20, 12:00 Uhr wurde in der Kanzler-Feige-Straße in Hessisch Lichtenau die Fensterscheibe des dortigen Vereinsheims offenbar mit einem Luftgewehr/ Druckluftpistole beschossen. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter Telefon: 05602/93930.

Überladung eines Pkw-Anhängers

Mit 62 Prozent Überladung wurde heute Morgen, um 08:05 Uhr, ein 68-Jähriger aus Eschwege in der Bahnhofstraße in Eschwege / Fahrtrichtung Grebendorf in seinem Pkw mit Anhänger angehalten und kontrolliert. Daraufhin wurde das Gespann gewogen und nach Abzug der Toleranz (von 100 kg) ein Wert von 810 kg gemessen. Das zulässige Gesamtgewicht war für 500 kg ausgelegt, was somit eine Überschreitung von 310 kg bedeutet. Dies sind nach dem Bußgeldkatalog 425 Euro und ein Punkt, die den Verantwortlichen erwarten.

