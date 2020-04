Polizei Eschwege

POL-ESW: Brand eines Fachwerkhauses

Eschwege (ots)

In der vergangenen Nacht kam es in der Klippenstraße in Sontra-Berneburg zu einem Brand eines Fachwerkhauses. Um 02.24 Uhr wurde das Feuer der Leitstelle Werra-Meißner gemeldet, worauf die Feuerwehren aus Sontra und Ortsteilen ausrückten. In dem brandbetroffenen Wohnhaus war zu diesem Zeitpunkt der 62-Jährige Bewohner durch das Feuer selbst aufgewacht. Er wurde dann mittels Drehleiter aus dem Haus geholt und vorsorglich in das Krankenhaus gebracht. Währenddessen hatte sich das Feuer auf das gesamte Fachwerkhaus ausgedehnt und griff bereits auf ein Nachbargebäude, in dem sich keine Personen aufhielten, über. Dort wurden die Dachbalken durch die Flammen beschädigt. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte verhinderten ein weiteres Übergreifen auf ein drittes benachbartes und unbewohntes Fachwerkhaus. Diese blieb daher unbeschädigt. Die Höhe des Sachschadens wird vorerst auf ca. 150.000 EUR geschätzt. Die Eschweger Kriminalpolizei hat am heutigen Vormittag die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, so dass zu gegebener Zeit nachberichtet wird.

