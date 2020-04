Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 23.04.20

Eschwege (ots)

Wildunfälle

4000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich heute früh, um 05:15 Uhr, auf der B 249 in der Gemarkung von Wanfried ereignet hat. Zur Unfallzeit war ein 61-Jähriger aus Wanfried in Richtung Frieda unterwegs, als ein Reh seitlich in den Pkw lief und anschließend in die Feldgemarkung davonlief.

Um 06:15 Uhr ereignete sich heute Morgen ein weiterer Unfall in der Gemarkung von Wanfried. Diesmal kam es zum Zusammenstoß mit einem Waschbär, der auf der B 250 von dem Pkw eines 50-jährigen Pkw-Fahrer aus Wanfried erfasst wurde. Der Waschbär überlebte den Aufprall nicht; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR.

Polizei Sontra

Körperverletzung - häusliche Gewalt

Nachdem ein 32-Jähriger aus Sontra seine Lebensgefährtin am gestrigen Abend, um 23:50 Uhr, mit der Faust gegen den Hinterkopf schlug und zusätzlich in der Wohnung randalierte, musste die Beamten der Polizeistation Sontra einschreiten. Da bei dem Polizeieinsatz auch noch ein Schlagring aufgefunden wurde, erwartet den 32-Jährigen neben der Anzeige wegen Körperverletzung auch eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz. Der Schlagring wurde sichergestellt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Verkehrsunfall

Eine Unfallflucht wird aus der Fürstenhagener Straße in Hessisch Lichtenau angezeigt. Dort wurde ein schwarzer Audi A 1 vermutlich beim Ein-/Ausparken angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Unfall hat sich zwischen dem 10.04.20 und dem 22.04.20 ereignet. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Um 13:11 Uhr ereignete sich gestern Mittag in der Straße "Hinter den Teichhöfen" in Witzenhausen ein Auffahrunfall mit einem Sachschaden von ca. 2500 EUR. Eine 52-Jährige aus Lübeck musste mit einer Sattelzugmaschine in Höhe des Baustellenbereichs am Busbahnhof verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende 78-jährige Pkw-Fahrer aus Witzenhausen rutschte - nach seinen Angaben - vom Bremspedal ab, wodurch er auf den Auflieger auffuhr.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

