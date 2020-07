Polizei Mettmann

POL-ME: Gepöbelt, geschlagen und ein Fahrrad geraubt - Ratingen - 2007055

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am nächtlich frühen Sonntagmorgen des 12.07.2020, gegen 00.30 Uhr, ereignete sich auf dem innerstädtischen Stadionring in Ratingen ein Raubüberfall. Zu dieser Zeit befand sich ein 30-jähriger Mann aus Ratingen als Fahrradfahrer auf dem Heimweg, als er in Höhe des Stadions auf eine bislang noch unbekannte männliche Personen traf. Diese pöbelte den Fahrradfahrer vollkommen grundlos an. Danach schlug der Unbekannte den 30-Jährigen sofort mit zwei gezielten Faustschlägen vom Fahrrad und zu Boden, bevor er sich das blaue Fahrrad der Marke Cube griff und damit in Richtung Düsseldorfer Straße flüchtete.

Der leicht verletzte Geschädigte begab sich zu Fuß nach Hause und verständigte von dort etwa 50 Minuten später die örtliche Polizei. Sofortige Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Räuber verliefen zu diesem Zeitpunkt erwartungsgemäß ohne einen schnellen Erfolg. Ein Strafverfahren wegen Raub sowie weitere Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen dazu wurden eingeleitet. Dabei sucht die Kriminalpolizei nun nach einem wie folgt beschriebenen Beschuldigten:

- männlich,

- südländisch wirkendes Erscheinungsbild,

- sprach gebrochenes Deutsch,

- ca. 35 bis 40 Jahre alt,

- ca. 165 bis 170 groß,

- schmächtig wirkende Figur,

- kurze schwarze Haare und 3-Tage-Bart,

- bekleidet mit dunkler Hose und blauem T-Shirt,

- flüchtete auf blauem Fahrrad (Marke Cube) des Geschädigten.

Bisher liegen der Ratinger Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des beschriebenen Räubers vor. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell