Polizei Mettmann

POL-ME: Taxifahrer angegriffen und leicht verletzt - Erkrath - 2007056

Mettmann (ots)

Am Samstagabend (11. Juli 2020) hat ein bislang unbekannter Mann einen 51 Jahre alten Taxifahrer aus Erkrath am Hochdahler Markt angegriffen und leicht verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war passiert:

Gegen 22:20 Uhr hatte der Erkrather in seinem Taxi an einer Bushaltestelle am "Hochdahler Markt" in Erkrath-Hochdahl eine Pause gemacht, als sich ihm plötzlich eine Gruppe von sieben bis acht jungen Männern näherte. Ohne Grund oder Vorwarnung kam einer aus der Gruppe auf das Taxi zu und schlug dem Fahrer durch das geöffnete Fenster mit der Faust ins Gesicht. Sofort danach kehrte der Schläger zu seinen Freunden zurück, welche auf Höhe des Kreisverkehrs Karschhauser Straße / Beckhauser Straße auf ihn warteten.

Der Taxifahrer holte nun sein Handy hervor und versuchte, den Angreifer zu filmen um ihn später genauer beschreiben zu können. Als dies der Angreifer mitbekam, kam er erneut zu dem Taxi zurück, wo er dem 51-Jährigen ins Gesicht trat. Anschließend flüchteten er und seine Freunde in unbekannte Richtung.

Der Erkrather wurde bei dem Angriff glücklicherweise nur leicht verletzt - er benötigte keine ärztliche Behandlung. Er alarmierte nun die Polizei, welche jedoch bei einer daraufhin sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Schläger keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte. Zu dem Angreifer liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - etwa 15 bis 20 Jahre alt - circa 1,80 Meter groß - nordafrikanisches Erscheinungsbild - Dreitagebart - dunkle Haare - weißes T-Shirt

Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet und fragt:

Wer hat den Vorfall am Samstagabend auf dem Hochdahler Markt beobachtet oder kennt möglicherweise den bzw. die Täter? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath jederzeit unter der Rufnummer 02104 9480-6450 entgegen.

