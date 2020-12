Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Telefonhörer abgerissen/ Taschendieb/ Einbruch in Wohnhaus

MendenMenden (ots)

In der Nacht vom 19.12.2020 zum 20.12.2020 rissen unbekannte Täter an zwei freistehenden Fernsprecheinrichtungen an der Hauptstraße den Telefonhörer vom Spiralkabel ab. Die Telefoneinrichtungen waren nicht mehr funktionsfähig.

In Lendringsen wurde eine 83-jährige Seniorin am Freitagnachmittag Opfer eines Diebstahls. Gegen 15.40 Uhr stellte sie in einem Supermarkt an der Heinrich-Böll-Straße den Diebstahl ihrer Geldbörse aus der Handtasche fest.

In der Nacht vom 18.12. zum 19.12. brachen unbekannte Täter die Wohnungstür eines Hauses an der Hönnetalstraße in Oberrödinghausen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten und Behältnisse. Die Täter hatten es auf Bargeld abgesehen. Sie hinterließen Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell