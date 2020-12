Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Cube Mountainbike geklaut.

PlettenbergPlettenberg (ots)

Mountainbike geklaut In der Zeit vom 18.12. - 19.12.2020, 07:30 Uhr, wurde das mit einem Fahrradschloss gesicherte Mountainbike Cube Typ Reaction an der Brauckstraße, in Höhe 1, entwendet.

Sachdienliche Hinweise zu den Dieben und/oder dem Verbleib des Fahrrades nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen.

